Süper Lig’de 24’üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Semih Kılıçsoy, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Kılıçsoy, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi çalıştık. Hafta içi çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Ben de takımıma gollerle katkı sağladım. Çok mutluyum" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK HAYALİM"

A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymenin kendisinin hayali olduğunu söyleyen Semih Kılıçsoy, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. A Milli takım forması giymek hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Sacha Boey için ödenen bonservis bedelini geçip rekor bir bedelle başka bir kulübe transfer olabileceğini düşünüyor musun" şeklinde gelen sorusuna ise Kılıçsoy, "Onları pek düşünmüyorum. Oynamaya ve hep daha fazlasını vermeye odaklıyım" şeklinde cevap verdi.

Genç oyuncu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişim olduğunu da sözlerine ekledi.