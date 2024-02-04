- Asayiş

Gaziantep’te kaza: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep’te kaza: 3 yaralı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye istikametine giden Kadir K. (58) yönetimindeki 27 AUB 455 kamyonet ile Engin G. (55) idaresindeki 27 SZ 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Engin G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim G.(41) ve Mehmet G.(57) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# hafif ticari araç, kamyonet, çarpıştı, ile, ilgili, Sağlık, Kaza, Araç, sevk, Jandarma

04 Şub 2024 - 21:33 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL