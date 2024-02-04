- Asayiş

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Osmaniye'de kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü mask
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Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selimiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü M.T., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04 Şub 2024 - 19:14 DHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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