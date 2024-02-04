Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selimiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü M.T., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.