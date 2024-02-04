Joe Worrall Beşiktaş'ta

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.