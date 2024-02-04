Joe Worrall Beşiktaş'ta

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Worrall kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Öte yandan 5 sezondur Nottingham Forest'de oynayan 27 yaşındaki Joe Worrall için kulübüne kiralık ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.