Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 5 Şubat 2024 günü ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibariyle Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği konuları üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.
04 Şub 2024 - 18:01- Siyaset Güncelleme:
Laos Başbakan Yardımcısı yarın Türkiye'ye gelecek
LAOS Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.