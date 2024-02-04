04 Şub 2024 - 17:55- Asayiş G:

Şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı

Üsküdar'da, 285 lira taksi ücretini ödemeyen ve şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı mask

Olay, geçen Cuma günü, saat 22.15 sıralarında, Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bugün gözaltına alınan kadın yolcu J.S.S. Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, imza atmak şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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04 Şub 2024 - 17:55 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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