'14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor'

Erdoğan, Gaziantep'teki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İslahiye'deki töreni canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade eden Erdoğan, ilk fırsatta bu aksaklığı telafi edeceklerini söyledi.

Gaziantep'teki Şehir Hastanesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, buradan hizmet alacak vatandaşlara acil şifalar diledi.

Depremin hemen ardından 21 Şubat'ta İslahiye'ye geldiklerini, bu ziyarette 6 Şubat depremlerinin ilçede yol açtığı yıkımı bizzat yerinde gördüklerini hatırlatan Erdoğan, depremden en olumsuz etkilenen diğer yerlerle birlikte İslahiye'nin de yeniden inşası için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Erdoğan, geçen yıl 31 Mart'ta Gaziantep-Kilis afet konutlarının temelini attıklarını, ardından Nurdağı ilçesinde 22 Nisan'da inşası tamamlanan köy evlerini hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermediklerini vurgulayan Erdoğan, Gaziantepli, İslahiyeli ve Nurdağlıların kendilerinin gayretlerini, samimi çabalarını yakından gördüklerini ifade etti.

Depremin ardından bir sene geçse de toprağa verilen her bir canın acısını yüreklerinde ilk günkü tazelikle hissettiklerini vurgulayan Erdoğan, Gaziantep ve ilçelerinde vefat eden 3 bin 904 vatandaşla tüm deprem şehitlerini rahmetle andı.

- "Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamını kaldırdık"

"Gideni geri getirmek mümkün değil fakat yıkılanın yerine yenisini koymak, depremin yol açtığı maddi zararları telafi etmek bizlerin elindedir." diyen Erdoğan, bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, depremde Gaziantep'te yıkılan bina sayısının 4 bin 126 olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamını kaldırdık. Ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemi de bitti. Kira yardımı ve diğer destek ödemeleriyle Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Gaziantep'te kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 54 bin 554'tür. Şehrimizdeki 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Kırsalda kurulan konteyner sayısı ise 10 bin 674, buralarda barınan kişi sayısı 32 bin 454'tür."

Konuşmasına son bir yılda neler yapıldığını anlatan bir videonun ardından devam eden Erdoğan, Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 1673 iş yeri, 839 ahır olmak üzere 19 bin 927 hak sahibi bulunduğunu söyledi.

- "Bize durmak dinlenmek yok"

Erdoğan, "Bugünkü törenimizle 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni ediyorum. Gaziantep'te yaklaşık 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz." diye konuştu.

En son hak sahibi vatandaş evine yerleşinceye kadar durup dinlenmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"El ele gönül gönüle vererek bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Görüyoruz ki Türkiye, asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor. Elbette zaman zaman gecikmeler, sıkıntılar, problemler ortaya çıkabiliyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak öyle her babayiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetle kalkamaz. Nitekim geçtiğimiz senelerde orman yangını ve sel felaketi yaşayan kimi Batılı devletler hala bu sorunlarla boğuşuyor, Türkiye ise en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır. Milletimizin sabrı, metaneti, vakarı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece 1 yılda çok ciddi mesafe katettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinden barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar birçok kritik eşiği başarıyla atlattıklarını belirtti.

Ekonomiye maliyeti 104 milyar doları bulan bir felaket yaşansa da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadıklarını ifade eden Erdoğan, bir taraftan deprem bölgesinin yeniden imarı için mesai harcarken diğer taraftan da yatırımların aksamasına müsaade etmediklerini dile getirdi.

- "Altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz"

Erdoğan, nice çalışmayı, desteği ve yardımı, devletin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının vasıtasıyla depremzedelere ulaştırdıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Hiç arzu etmesek de kimi yerlerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza, depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Farklı proje ve çalışmalarla bu süreci kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın gayretindeyiz.

Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan biridir. Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı. Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Bu projemizde konutlar ve köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira, kredi tutarı ise 1 milyon liradır. Krediler iki yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir. Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürüyor, yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız."

Erdoğan, altyapıdan üst yapıya, konuttan köy evine, iş yerlerinden, sosyal donatılara, her alanda büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak afet bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizlerden özellikle gönlünüzü ferah tutmaya devam etmenizi rica ediyorum. Türkiye, kerim vasfıyla bilinen çok güçlü bir devlettir. Tarihte daha önce defalarca olduğu gibi deprem imtihanını da başarıyla vereceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Bu süreçte çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz bunlara aldırmıyor, kulak asmıyor, vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz sizin için depremzede tüm kardeşlerimiz için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu duygularla kurayla yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tüm ilçeleriyle Gaziantep'e hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hak sahiplerine deprem konutları teslim edildi.