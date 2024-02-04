Doğan: "Hekimlik meslek kanunu çıkarılmalı"

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, “Biz hekimlerimiz için bugünün Türkiye'sine yakışan, sağlık sistemini daha da güçlü hale getirecek bir Hekimlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu, üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin belirlendiği “Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşanan Problemler” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. Birçok akademisyen ve uzman ismin katıldığı çalıştayda, ekonomik konular, çalışma şartları ve sağlık hizmet sunumunda yaşanan sorunlar üzerinde duruldu.

İki ana başlıkta gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunda “Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Çalışma ve Eğitim Şartlarına İlişkin Güncel Sorunlar, Hekimlerin Özlük Hakları” konusu tartışıldı. Oturumun başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yaptı.

“Üniversite Hastanelerinde Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşanan Problemler” konusu üzerine yapılan ikinci oturumun başkanlığını ise SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sağlığını bir ekip işi olduğunu ve sağlık profesyonellerinin mücadele alanının Sağlık-Sen olduğunu vurguladı.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN YER ALDIĞI BİR RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ"

Sağlık-Sen'in hekimlerin sorunlarına çözüm aramak ve yol haritası belirlemek için hekim komisyonu kurduğunu kaydeden Doğan, "Hekim komisyonumuz ile ilk çalıştayımızda üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin sorunlarına çözüm arama kararı aldık. Bu çalıştayda üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerimizin sorunlarını en ince ayrıntısına kadar irdeleyecek, bu sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu YÖK başta olmak üzere yetkililerle paylaşacağız ve takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HEKİMLİK MESLEK KANUNU'NUN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile başkanvekillerini ziyaret ettiklerini dile getiren Doğan, "Yaptığımız ziyaretlerde hekimin, hemşirenin, tüm sağlık profesyonellerinin sorunlarını gündeme getirdik ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Biz bu çalıştay ile hekimlerimiz için somut adımlar atmak istiyoruz. Kıymetli hocalarımız burada sorunları ve önerilerini dile getirecek. Ortak akılla güzel bir rapor ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Hemşirelik Kanunu'nun sil baştan yeniden yapılması için çalışmalara başladıklarını belirten Doğan, "Biz hekimlerimiz için bugünün Türkiye'sine yakışan, sağlık sistemini daha da güçlü hale getirecek bir Hekimlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istiyoruz. Hekimlerimizin ekonomik, özlük ve sosyal haklarını içeren ve sağlık hizmet kalitesini daha da artıracak bir kanun için bu çalıştay ilk adım" diye konuştu.

"TÜM HEKİMLERİMİZİN TTB’YE ÜYE OLABİLECEĞİ BİR KANUNİ DÜZENLEME MUHAKKAK YAPILMALI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kanunu'nun değiştirilmesi ve tüm hekimlerin buraya üye olması gerektiğinin altını çizen Doğan, "Türk Tabipleri Birliği'ni yöneten grup, hekimlerimizin haklarını korumak ve geliştirmek dışında her işi yapıyor. Bu ülkeye uzak, bu millete uzak bir avuç insan yüzünden Türk Tabipleri Birliği, terör sempatizanı olarak anılıyor. Biz Türk Tabipleri Birliği'nin gerçek manada hekimlerimizi temsil edecek hale gelmesi için çalışıyoruz. Tüm hekimlerimizin üye olabileceği bir kanuni düzenleme muhakkak yapılmalı, Türk Tabipleri Birliği kuruluş ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeli. Biz bu konuda önerilerimizi hükümet yetkilileri ile paylaştık" değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın sonunda Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken tarafından çalıştay raporu üzerine sunum yapıldı.

Çalıştayda; Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Mustafa Samastı, Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Mehmet Yanartaş, Prof. Dr. Abdülkadir Turgut, Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, Doç. Dr. Eşref Araç, Doç. Dr. Mehmet Ağırman, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bayram, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Uzm. Dr. Nurullah Bayram, Uzm. Dr. Rıdvan Avcı, Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Dr. Mustafa Candemir, Dr. Emrullah Şanlan, Asist. Dr. Abdullah Harun Albayrak, Dr. Muhammed Esat Çetin, Dr. Veysel Ramazanoğlu ve Dr. Numan Gündüz, sorunları ve bunlara yönelik önerilerini paylaştı.