Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
Edirne'de 1 haftada 157 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.