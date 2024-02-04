Edirne'de 1 haftada 157 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.