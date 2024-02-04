Hasta kuğu, tedavi altına alındı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı. Uzunköprü’ye bağlı Karapürçek köyünde bir evin bahçesinde yorgun düştüğü için uçamayan kuğuyu bulan vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kuğu, ilk bakım ve beslenmesinin ardından tedavisi için Edine Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Kuğunun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.