Bingöl'de köy yolları ulaşıma kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı öğrenilirken, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan yağışla birlikte kayganlaşan yolda 21 AS 099 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.