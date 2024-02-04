Otomobil bariyerlere çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı ilçesi çevre yolunda Müsellim Mahallesi kavşağına meydana geldi. Alper Kayış'ın kontrolünü yitirdiği 44 HU 633 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kayış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper Kayış’ın cansız bedeni Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.