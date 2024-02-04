Otomobil bariyerlere çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış (20) hayatını kaybetti.
Kaza, Muratlı ilçesi çevre yolunda Müsellim Mahallesi kavşağına meydana geldi. Alper Kayış'ın kontrolünü yitirdiği 44 HU 633 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kayış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper Kayış’ın cansız bedeni Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.