Cameron: "Husileri defalarca uyardık"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husileri hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır” dedi.
Cameron, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere ve ABD, Husi askeri hedeflerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmiştir. Husilere defalarca uyarıda bulunduk. Onların pervasız eylemleri masum hayatları riske atmakta, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekte ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Husi saldırıları durmalıdır” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.