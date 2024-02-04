Saree, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını destekleyen ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan caydırmayacak. Bu saldırılar karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır” dedi.
- Dünya
" Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.