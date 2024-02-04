" Saldırılar karşılıksız kalmayacak"

Saree, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını destekleyen ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan caydırmayacak. Bu saldırılar karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır” dedi.