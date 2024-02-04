04 Şub 2024 - 12:41 - Dünya

"Saldırılarda 27 bin 365 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 27 bin 365 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 bin 630 sivilin de yaralandığını duyurdu.