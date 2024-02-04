Saldırı sonrası, kilise'de ilk ayin

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk Pazar ayini bugün yapıldı. Ayin sabah 1100 sıralarında başladı. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.