CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ 4 Şubat günü, 04.00 sularında, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar seyir füzesine karşı meşru müdafaa amaçlı bir saldırı gerçekleştirdi. ABD kuvvetleri seyir füzesini Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylem seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.
- Dünya
Fırlatılmaya hazırlanan füze vuruldu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 4 Şubat yerel saatle 04.00’da Kızıldeniz’e fırlatılmak üzere hazırlanan gemisavar seyir füzesinin hedef alındığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.