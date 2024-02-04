Fırlatılmaya hazırlanan füze vuruldu

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ 4 Şubat günü, 04.00 sularında, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar seyir füzesine karşı meşru müdafaa amaçlı bir saldırı gerçekleştirdi. ABD kuvvetleri seyir füzesini Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylem seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.