Geingob, hayatını kaybetti

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 4 Şubat yerel saatle 00.04’te kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Namibya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Namibya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sevgili Dr. Hage G. Geingob'un bugün, 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 00:04 sularında, sağlık ekibi tarafından tedavi gördüğü Lady Pohamba Hastanesi'nde vefat ettiğini büyük bir üzüntü ve esefle bildirmekteyiz. Yanında sevgili eşi Madam Monica Geingos ve çocukları vardı. Sağlık ekibi Başkanımızın iyileşmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki ekibin hayatını kurtarmak için gösterdiği yoğun çabaya rağmen, Başkan Geingob vefat etti” denildi.
Geingob, Namibya’nın 3’üncü Cumhurbaşkanıydı ve göreve 21 Mart 2015’te gelmişti. Geingob, 2012-2015 yılları arasında Başbakan olarak görev yapmış, 2008-2012 yılları arasında da Endüstri ve Ticaret Bakanı olarak hizmet etmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.