Rus bombardıman pilotu, Engels kentinde öldürüldü

GUR’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ukrayna Savunma İstihbaratı, Tu-95 stratejik bombardıman uçağının mürettebat komutanı Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels şehrinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Söz konusu Rus Hava Kuvvetleri pilotu 23 Haziran 1983 doğumlu olup Engels hava üssünde görev yapmaktaydı. Ukrayna'daki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlenmesi ve insanlarımızın öldürülmesinde doğrudan rol oynamıştı. Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız. İsimlerinizi, adreslerinizi, araç plakalarınızı, her zamanki rotalarınızı ve alışkanlıklarınızı biliyoruz” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.