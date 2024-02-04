Kırmızı gül, çiçekçide 5 katına satılıyor

Türkiye'deki üretimin yarıdan fazlasının karşılandığı Antalya'da; serada adet fiyatı 20 lira olan gül, çiçekçilerde 5 katına satılıyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, "Sevgililer Günü için 5 milyon dallık gül hareketliliği olacak" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne doğru Türkiye'nin dört bir yanındaki çiçekçilerde de mesai yoğunlaştı. Sıklaşan siparişleri yetiştirmek için hem üretim yapılan seralarda hem de satış yapılan işletmelerde çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde 400 dönüm alanda üretimi yapılan kırmızı gülün yarıdan fazlası, Antalya'daki seralarda üretiliyor. Talep yoğun olunca kırmızı gülün seradaki fiyatı da arttı. Ocak ayı içerisinde serada adedi 10 lira olan gülün fiyatı, 14 Şubat'taki talep nedeniyle 20 liranın üzerine çıktı. Seradan adedi 20 liraya çıkan gül, çiçekçilerde 5 katına satılıyor.

'20'Lİ KIRMIZI GÜL DEMETİNİN FİYATI 300- 400 LİRA'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, iç piyasadaki gül siparişlerinin yoğunlaştığını söyledi. Mersin, İzmir, Adana, Yalova'da gül üretiminin olduğunu kaydeden Yeter, 400 dönümlük üretim alanının son yıllarda durağan hale geçtiğini anlattı. Özel günlerde çiftçinin para kazanmaya başladığını kaydeden Yeter, "Tüketici ithale özeniyor. Çiftçimizin emeğine destek çıkılması gerekiyor. Yerli üretim desteklenirse üretim artar. Bu şekilde giderse yerli üretim bitecek" dedi. İthal kırmızı gül ile yerli gül arasında çok fark olmadığını, sadece sap uzunluğunun farklı olduğunu anlatan Yeter, "İthal ürünlerin biraz daha goncası büyük. Yerli gül daha ucuz. 70 santimlik 20'li yerli kırmızı gül demetinin fiyatı serada 300- 400 lira. İthalin ise 600- 700 lira" diye konuştu.

'GÜL YETMEDİĞİ İÇİN FİYAT YÜKSELDİ'

Sevgililer Günü dolayısıyla gülün çok talep görmesinden fiyatının arttığını belirten Yeter, "20 gün önce 20'li gül demetinin fiyatları 100- 150 civarıydı. Talebin yüksek olması ve gül yetmediği için fiyat kendiliğinden yükseldi. Çiftçi fiyatı belirlemiyor. Diğer günlerde de zaten fiyatı düşüyor" dedi.

İç pazardaki gül hareketliliğinin yarısının ithal ürünlerle karşılandığını söyleyen Yeter, "400 dönümlük gül üretim alanından yaklaşık 5 milyon dal gül hareketliliği olacak" diye konuştu. Muratpaşa ilçesinde toptan ve perakende çiçek satışı yapan işletme sahibi Mustafa Çelik, siparişlerin yoğunlaştığını söyledi. Çelik, "Fiyatlar artıyor, üretim de yetmiyor. Bizde gülün satışı, adet fiyatı 30 lira ama üretimimiz olduğu için böyle. Normalde 50- 75 lira bandında. Sevgililer Günü dolayısıyla 75- 100 lira bandında piyasaya sunulacak" dedi.