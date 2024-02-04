04 Şub 2024 - 11:31- Gündem G:

Otomobili ambulansın üzerine sürdü

Çekmeköy'de otomobil sürücüsü, aracını aynı istikamette ilerleyen ambulansın üzerine sürdü.

Otomobili ambulansın üzerine sürdü mask

Çekmeköy'de otomobil sürücüsü, aracını aynı istikamette ilerleyen ambulansın üzerine sürdü. Otomobil sürücüsünün ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü. Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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04 Şub 2024 - 11:31 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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