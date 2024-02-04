Otomobili ambulansın üzerine sürdü

Çekmeköy'de otomobil sürücüsü, aracını aynı istikamette ilerleyen ambulansın üzerine sürdü. Otomobil sürücüsünün ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü. Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.