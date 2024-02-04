Konvoyda trafiği kapatıp meşale yaktılar

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan grup, oluşturdukları araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapattı.Bu sırada trafik durdu.Kutlama yaptıktan sonra araçlarına binenler, camlardan sarkarak ilerledi. Başakşehir'de ise, asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup, otomobillerle yolu trafiğe kapatıp meşale yaktı.Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yapan bir grup genç, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı. Meşaleler yakarak eğlenen grup, bir süre sonra caddeden ayrıldı. Sultanbeyli ve Başakşehir'deki görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.