Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Karakeçili ilçesi Kalankadı mevkisinde kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, yolculardan İ.K'nin üst aramasında 276 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.