Husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi

Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.
Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.
Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.
Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.