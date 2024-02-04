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Husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi mask

Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.

Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

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04 Şub 2024 - 10:00 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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