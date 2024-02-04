- Gündem

Fatih'te Sahte İçki Operasyonu

İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih’te düzenledikleri sahte alkol operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte alkol ele geçirdi.

Fatih'te Sahte İçki Operasyonu mask

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, İSTANBUL İl Jandarma ekipleri Fatih’te düzenledikleri sahte alkol operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte alkol ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te M.A. ve H.K.’nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı. Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

# istanbul, İstanbul İl Jandarma, Sahte Alkol Operasyonu, olduğu, sevk

04 Şub 2024 - 09:52 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL