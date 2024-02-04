Turgut Altınok, Gençlerbirliği'ni ziyaret etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyetle Gençlerbirliği'ne ziyareti gerçekleştirdi.

Kulüpte daha önce yönetim kurulu üyeliği de yapan Altınok'a yenilenen üyelik kartı ve isminin yazılı olduğu "06" numaralı Gençlerbirliği'nin Cumhuriyet forması hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takıma başarı dileklerinde bulunarak, "Gençlerbirliği, Türkiye’nin ve başkentimizin en köklü kulüplerinden birisidir. Cumhuriyet'le yaşıt bu güzide kulübümüze her daim destek olacağız. Yarınlarımız daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.