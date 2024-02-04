İnomist İletişim'den yeni hizmet

Şeker hastalıkları ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları üreten Abbott’un iş birimi FreeStyle Libre; PR, sosyal medya ve dijital reklam yönetimi çalışmaları için İnomist İletişim Danışmanlığı ile anlaştı.

160'tan fazla ülkede sağlık üzerinde kalıcı bir etki yaratarak daha fazla insana daha fazla olanak sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Abbott, 135 yılı aşkın süredir bilim ve inovasyon alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Bu hedef doğrultusunda yol alan Abbott’un diyabet iş birimi FreeStyle Libre'nin sensör ve dijital uygulamalardan oluşan portföyü, tüm Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler için glukoz takibini daha kolay hale getiriyor. Dünyada 5 milyondan fazla kullanıcısı olan FreeStyle Libre, sürekli glukoz takip sistemi ile parmak delmeden her dakika yenilenen anlık glukoz değerlerini, son 8 saatlik şeker geçmişini ve kullanıcının şekerinin hangi yöne ve nasıl seyrettiğini opsiyonel alarm seçenekleriyle gösteren teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Abbott’un diyabet iş birimi FreeStyle Libre’ye 360 derece iletişim danışmanlığı hizmeti verecek olan İnomist İletişim Danışmanlığı’nın portföyünde; teknoloji, otomasyon, robotik, elektrik-elektronik, yapı, inşaat, iklimlendirme, su teknolojileri, endüstriyel cam, çelik, mobilya, sağlık, otomotiv gibi farklı sektörlerden global ve yerli B2B ve B2C markalar yer alıyor.

Abbott ve FreeStyle Libre Hakkında

Bireylerin daha sağlıklı ve sınırsız olanaklarla dolu bir yaşam sürmesine yardımcı olan Abbott; teşhis, tıbbi cihazlar, beslenme ve markalı jenerik ilaçlar alanında çığır açan ürünler geliştiriyor. Bugün 160'tan fazla ülkede sağlık üzerinde kalıcı bir etki yaratmak için faaliyet gösteren şirket, 135 yılı aşkın süredir bilim ve inovasyon alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Şirketin bu kapsamda geliştirdiği FreeStyle Libre ürün ailesi, Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler için glukoz takibini kolaylaştırıyor ve daha etkin bir diyabet yönetimine destek oluyor. Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin tercihi olmayı başaran bu giyilebilir teknoloji, parmak delerek glukoz ölçme işlemini tarihe karıştıran devrim niteliğinde bir yöntem ortaya koyuyor. Kolun üst arka bölümüne kolayca uygulanabilen sensör, 14 güne kadar kullanılabiliyor. Glukoz düzeyini otomatik olarak kullanıcıların dilediği yerde kontrol etmesine imkân tanıyan FreeStyle Libre ürün ailesi, diyabetli bireylerin yaşamını kökten değiştiriyor.