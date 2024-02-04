2023 yılının verileri açıklandı!

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışa yönelik tartışmalar sürerken, apartman ve site aidatlarına ilişkin 2023 yılına ait veriler yayımlandı. Rapora göre apartman ve site aidatları 2023'te, bir önceki yıla kıyasla %97 arttı. En yüksek site aidatları ise sırasıyla; Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te görüldü.

Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Apartman, site, rezidans gibi yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan, sektörün en çok tercih edilen yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022’de bir önceki yıla kıyasla %97 oranında arttığını gösterdi. Apsiyon'un bir yıllık verilerden oluşturduğu rapor, konut piyasasının yönetim boyutuna ışık tuttu.

2023’ün aidat şampiyonları: Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep

22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 2.607 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 2.483 TL ile İstanbul, 1.743 TL ile Ankara, 1.512 TL ile İzmir ve 1.456 TL ile Gaziantep izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 TL ile Kırklareli oldu. Onu; 309 TL ile Düzce, 316 TL ile Aksaray, 354 TL ile Uşak ve 375 TL ile Kayseri takip etti.

Türkiye’de aidat tahsilat skoru en yüksek 5 şehir; %98,72 ile Van, %97,96 ile Kırşehir, %97,92 ile Kastamonu, %97,74 ile Giresun ve %97,58 ile Çanakkale oldu. İstanbul’da ise en yüksek aidat skoru %98,00 ile Tuzla, %97,90 ile Kadıköy, %97,77 ile Arnavutköy, %97,72 ile Zeytinburnu ve %97,69 ile Ataşehir ilçelerinin oldu.

Site yönetimlerinin en çok harcama yaptığı gider kalemlerinin; doğal gaz, su, elektrik, güvenlik, ortak alan ve geriye kalan kısmın ise yönetim masraflarını ve temizlik giderlerini içerdiğini belirten Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK, "2023 yılında site yönetimleri, Apsiyon üzerinden yaklaşık 126 milyon işlem yaptı. Site sakinlerinin açtığı 206 bini aşkın iş talebinin %88’i ise çözüme kavuşturuldu. Platformumuzdan 29 milyon e-posta ve 29 milyon SMS gönderildi. Böylelikle site yönetimlerine 198 bin saat zaman kazandırıldı ve ciddi bir iş gücü tasarrufu sağlandı” dedi.

Beşiktaş’ta aidat ortalaması 5 bin lirayı aştı

Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5.635 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler oluşturdu. Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı. Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırladığı gözlemlenirken, İstanbul’da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy’de görüldü. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.

İzmir’de ve Ankara’da aidat ortalaması 3 bin liraya ulaştı

Raporda, İzmir’de ve Ankara’daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İzmir’de daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 3.761 TL ile Çeşme olurken, Çeşme'yi Narlıdere, Bayraklı, Kemalpaşa ve Urla takip etti. Ankara’da ise rekor 2.730 TL ile Çankaya’nın oldu. Çankaya’yı; Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kahramankazan izledi.

“Yapay zekâ ve makine öğrenmesini Apsiyon’un birçok modülünde kullanıyoruz”

Yaşam alanlarındaki iş yapış şekillerinin ve günlük rutinlerin her geçen gün daha iyi olması için çalıştıklarını söyleyen Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK; “11 yıldır toplu yaşam alanlarının verimli yönetilmesi için çalışıyoruz. Yöneticilerin, günlük operasyonları kolayca takip etmelerini sağlıyoruz. Yöneticilere, profesyonel yönetim firmalarına ve site sakinlerine pek çok konuda fayda sağlıyoruz. Yönetim süreçlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için yapay zekâ ve makine öğrenmesini Apsiyon’un birçok modülünde ve özelliğinde kullanıyoruz. Teknoloji her gün büyük bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Çok yakın bir gelecekte yapay zekâ teknolojisinin sektörümüzün ayrılmaz bir parçası olacağını biliyoruz. Türkiye’nin milli yazılımı olarak yaşam alanlarının yönetim süreçlerinin dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Tesis Yönetim Sektörü’ne ilkler kazandırmaya devam etmek için çalışıyoruz” dedi.