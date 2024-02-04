SpaceX, Florida bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenerek 6 Şubat'ta ayrılmalarının planlandığını bildirdi.
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Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
5 Şubat'ta Dünya'ya dönmesi planlanan Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dönüşü bir kez daha ertelendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.