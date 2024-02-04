Finans sektörünün tecrübeli ismine yeni görev!

Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Vepara, şirketin sektördeki konumunu güçlendirme ve stratejik planlarını ileri taşıma hedefleri doğrultusunda, finans sektörünün duayenlerinden Sarper Özten’i yönetim kuruluna dahil ettiğini duyurdu.

Finans sektöründe kritik roller üstlendi

1997-2007 yılları arasında QNB Finansinvest'te Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Sarper Özten, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. INFO Yatırım Menkul Değerler, Sardes Factoring, Pergo Corporate Finance gibi kuruluşlardaki kurul üyeliklerinin yanı sıra, Fibabanka’nın da kuruluşunda yer alan Özten, 2023 yılında “Yılın Yükselen Fintech Şirketi” ödülünü alan Vepara’nın Yönetim Kuruluna dahil oldu.

"Büyüme ve yenilik hedeflerimize önemli katkılarda bulunacak”

Vepara tarafından yapılan duyuruda, “Finans ve yatırım sektörlerine getirdiği değer ve liderlik duruşu, Sarper Özten’i sektörün tanınan isimlerinden biri haline getirmiştir. İş dünyasındaki bu değerli konumu ve stratejik bakış açısı, Özten’in Yönetim Kurulumuza katılımını kritik hale getirdi. Kendisinin tecrübesi, Vepara’nın büyüme ve yenilik hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

“Şirketin ve sektörün geleceğine birlikte yön vereceğiz”

Geleneksel finansta kuralların Vepara gibi fintek öncülerinin çabalarıyla değiştiğine dikkat çeken Vepara Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Özten, “Özellikle üye işyerlerine sunduğu online ve fiziksel ödeme alma çözümleriyle ekonomide dijitalleşmeyi hızlandıran Vepara’nın yetenekli ekibi ve başarılı kurucu kadrosuyla hem şirketin hem de sektörün geleceğine birlikte yön vereceğiz” ifadelerini kullandı.