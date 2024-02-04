'SORGU' Kartal Sanat Tiyatrosunda!

“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu ile birlikte Özdemir Çiftçioğlu, Akın Kaplan ve Kosta Kortidis’in birlikte rol aldığı oyun, savaş, vatan sevgisi, aidiyet, kimlik, dostluk ve kardeşlik kavramlarını evrensel bir yaklaşımla “sorguluyor”. Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği “Sorgu” için biletler Biletix’te, Biletinial.com’da ve gişede!

2019 yılında, Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un sahneye koyduğu “Sorgu”, 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2023’te Kosta Kortidis’e Tuncer Cücenoğlu Yılın Oyun Yazarı Ödülü’nü getirdi. Geçtiğimiz sezon Dünya Barış Günü’nde perdelerini açan oyun, ikinci sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Sibel Taşçıoğlu ile Özdemir Çiftçioğlu rol alıyor. Özgün müziklerini Altuğ Akınsel’in yaptığı oyunda sahne tasarımı ise Batuhan Bozcaada’nın imzasını taşıyor.

1971 yılının son günleri. Herhangi bir nedenden ötürü savaş durumundaki iki ülke. Ülkelerden birinin kahraman askerlerinden biri, Binbaşı Sam Andrew, vatana ihanetle suçlanıyor. Onu sorguya çekense hayatındaki en önemli insanlardan biri, yakın dostu Albay Charles Kotalaris. Bir tesadüf bir hayatı alt üst edebilir mi? Hangi güç bir kahramandan bir hain yaratabilir? Vicdan yasaların önüne geçebilir mi? Ve... Bir sorgu odasında bu sorulara yanıt bulunabilir mi?

6 Şubat 2024 Salı akşamı saat 20.30’da Kartal Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenecek tek perdelik “Sorgu” oyununun biletleri, Biletix’ten Biletinial.com’dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.