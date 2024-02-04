Migros'tan deprem bölgesine yardım!

Bölgedeki üreticilerin emeğine sahip çıkmak için yerel ürünlerin alımına bir yıldır aralıksız şekilde devam eden Migros, meyve-sebzeden, bakliyat ve deniz ürünlerine kadar bölgede yetişen ürünlerin toplanmasına öncülük ediyor ve ürünleri raflarına taşıyor.

Özellikle kadın üretici ve çiftçilerin desteklenmesi için çalıştaylar da düzenleyen Migros, bölgede açtığı yeni mağazalar ve faaliyete tekrar geçirdiği mağazaları ile bölgede önemli bir istihdam yarattı. Ayrıca son bir yıldır Türkiye çapında gerçekleştirdiği işe alımlarda depremzede vatandaşlara öncelik tanıdı.

Çocukların eğitimine verdiği destek kapsamında TEGV iş birliği ile hayata geçirdiği Migros Ateşböceği Eğitim Tırı ise Elbistan’da eğitimlere başladı.

Kahramanmaraş ve bölge illerde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren tüm imkanlarıyla bölge halkının yardımına koşan Migros, bölgeye kesintisiz şekilde verdiği desteği artırarak sürdürüyor. Bölgedeki üretici ve çiftçilerin emeğine sahip çıkmaya odaklanan Migros, ürün alımları için yürüttüğü seferberlik kapsamında üretici ve çiftçilere ivedilikle gelir yaratacak çalışmalara imza atıyor. Migros aynı zamanda, bölgenin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkabilmesine destek amacıyla afetten etkilenen vatandaşların iş gücüne katılmalarını hızlandırıyor. Bu amaçla istihdam seferberliğine destek veren Migros, bölgede açtığı yeni mağazalar ve faaliyete tekrar geçirdiği mağazaları ile bölgede önemli bir istihdam yarattı. Ayrıca son bir yıldır Türkiye çapında gerçekleştirdiği işe alımlarda depremzede vatandaşlara öncelik tanıdı.

Migros’un bölgedeki üreticiye desteği çığ gibi büyüyor

Depremin ilk günlerinde Hataylı üreticinin çağrısını duyarak Arsuz limonu alımı için ilk harekete geçen Migros, bölgede alım seferberliği başlamasına da öncülük etmiş ve toplanan limonları raflarında satışa sunmuştu. Ardından bölgedeki alımlarını hız kesmeden sürdüren Migros, deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 70 bin tona yakın meyve sebze, et, kuru gıda ve balık alımı gerçekleştirdi.

Kadın çiftçi ve üreticilere destek eli

Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere önemli bir çalıştay düzenledi. Farklı büyüklüklerde girişimi olan kadın üretici ve çiftçilerle gerçekleştirilen bu çalıştayın değerlendirme raporu ise araştırma şirketi IPSOS tarafından hazırlandı. Rapor, bölgede tarımın yeniden canlandırılması için kısa ve orta vadeli beklentileri ortaya koydu. Migros, çalıştay sonrası KAGİDER ile birlikte çözüm önerilerini de masaya yatırdı.

Migros ve TEGV’den çocuklara eğitim tırı

Bölgesel kalkınmaya, toplumsal gelişime yönelik çocuklar için Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği gerçekleştiren Migros, Ateşböceği Eğitim Tırını hayata geçirdi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki çocuklarla buluşarak eğitimlerine başlayan Migros-TEGV Ateşböceği Eğitim Tırı, özel olarak tasarlanan zengin ve yenilikçi eğitim içeriği ile çocuklara yaratıcı ve etkin bir öğrenme ortamı sunuyor.