Birbirlerini bıçakladılar!

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi’nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.