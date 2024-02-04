- Asayiş

Bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

Kırşehir'de, bekçi B.Y. (31) ve beraberindeki meslektaşları, mesai bitiminde evine giderken sokakta karşılaştığı K.B. (35) ile yanındaki 2 kişiyi gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı. Bekçiler bölgeden ayrıldıktan sonra kendilerini takip eden gruptan K.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu B.Y., kalbinden aldığı darbesiyle yaralandı.

Bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı mask
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü. Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden K.B. ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

BEKÇİYİ BIÇAKLA KALBİNDEN YARALADI

Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan K.B. ile beriberindeki 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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04 Şub 2024 - 02:50 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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