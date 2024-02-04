Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" dedi.
04 Şub 2024 - 01:57- Gündem Güncelleme:
İki pilotumuz şehit oldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlika, bir polis helikopterinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını açıkladı. Yerlikaya, olayda 2 pilotun şehit olduğunu ve bir teknisyenin de yaralandığını bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.