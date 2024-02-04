Tablo kızarıyor, havalar ısınıyor mu?

Türkiye tablosu kırmızıya dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kaynaklarına göre, Afrika ve Balkanlar üzerinden sıcak hava dalgası geliyor ve Şubat ayı sıcak geçecek. Bunun üzerine, Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerine çıkacağı belirtildi.
Öte yandan, Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla gözlemliyor ve bu durumun bir dizi olumsuz sonuca yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yani havanın beklenenden daha sıcak olması, şiddetli hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına neden olabilir. Kuraklık, şiddetli yağışlar, sel ve orman yangınları gibi olaylar, sıcak hava koşullarının etkisi altında daha da tehlikeli hale gelebilir. Sıcak hava dalgaları ve kuraklık, tarım alanlarında su kaynaklarının azalmasına ve bitki yetiştirme koşullarının bozulmasına neden olabilir. Bu durum, tarım ürünlerinde düşüşe ve gıda güvenliği tehditlerine yol açabilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.