Tablo kızarıyor, havalar ısınıyor mu?

Türkiye tablosu kırmızıya dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kaynaklarına göre, Afrika ve Balkanlar üzerinden sıcak hava dalgası geliyor ve Şubat ayı sıcak geçecek. Bunun üzerine, Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Öte yandan, Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla gözlemliyor ve bu durumun bir dizi olumsuz sonuca yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yani havanın beklenenden daha sıcak olması, şiddetli hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına neden olabilir. Kuraklık, şiddetli yağışlar, sel ve orman yangınları gibi olaylar, sıcak hava koşullarının etkisi altında daha da tehlikeli hale gelebilir. Sıcak hava dalgaları ve kuraklık, tarım alanlarında su kaynaklarının azalmasına ve bitki yetiştirme koşullarının bozulmasına neden olabilir. Bu durum, tarım ürünlerinde düşüşe ve gıda güvenliği tehditlerine yol açabilir.