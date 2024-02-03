- Siyaset

İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeler, esir takası ve ateşkesin sağlanması konuları konuşuldu.

İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü mask

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki  heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Filistin halkına insani yardımın ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğunun vurgulandığı da belirtildi.

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03 Şub 2024 - 21:43 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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