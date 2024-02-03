İhracatta tarihi rekor

Açılışa Bakan Kacır’ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, ihracat ile ilgili rakamlar paylaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını söyledi. Kacır, “Bereketli toprakları, zengin tarım ürünleri çeşitliliği, kadim tarihinden gelen bilgi birikimiyle tarım ve gastronomi şehri olan Şanlıurfa’mızda gıda endüstrisinin sürdürülebilir ve teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlayacak bu tesisin hemşehrilerimize, kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 255,8 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Bu rakamla orta vadeli programdaki 155 milyar dolarlık ihracat hedefimize de aşmış olduk. 2023’ün üçüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdü. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluştu” dedi.

‘OSB’lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık’

Bakan Kacır, deprem bölgesinin ilk günden itibaren hep gündemlerinde olduğunu ve o bölgeyi yeniden ihya etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“ 6 Şubat’ta 11 şehrimizi ağır yıkıma uğratan deprem felaketinden etkilenen şehirlerimiz arasında Şanlıurfa’da var. Şanlıurfalı ve diğer depremzede kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için gösterdiğimiz çaba ve gayretlerle Şanlıurfa da hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Hayata geçirdiğimiz teşvik ve desteklerle kurduğumuz sanayi altyapıları ile son 22 yılda olduğu gibi Şanlıurfa kalkınma yolculuğuna güçlü şekilde devam ediyor. Şanlıurfa bugün bir sanayi şehri. 22 yıl önce şehrimizde sadece bir Organize Sanayi Bölgesi bulunuyorken bu sayıyı hep birlikte beşe çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde istihdam 29 bine ulaştı. OSB’lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla 295 hektar büyüklüğünde Akçakale sanayi alanını şehrimize kazandırıyoruz. Planlı sanayileşmeyle şehrimizin üretim altyapısını genişletirken yatırım teşvik sistemimizle de Şanlıurfa bir cazibe merkezine dönüştü. Son 22 yılda düzenlediğimiz 2 bin 200’den fazla yatırım teşvik belgesiyle şehrimize 100 milyar liralık bir yatırım ölçeği kazandırdık. 97 binden fazla istihdamın önünü açtık. Depremin şehrimize yapılacak yatırımları sekteye uğratmasına izin vermedik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenmiş 630 yatırım teşvik belgesinin süresini 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için 111 yatırım teşvik belgesini herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık.”

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretime öncelik verdiklerini aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz teknoloji geliştirme altyapımızı da büyütmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu (TÜGİP) kurduk. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Proje kapsamında gıda sanayisinde öncü dört ilimizde de pilot üretim tesisi ve gıda güvenliği laboratuvarı kuruyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyon avro bütçeli Şanlıurfa Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı ile özellikle Şanlıurfa’mızda ve çevre illerde sadeyağ, süt ve süt ürünleri, baharat, yem, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyve ve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test altyapısını şehrimize kazandırıyoruz. Son teknolojilerle donatılmış bu laboratuvarımızla gıda ürün güvenliğimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerini yerinde sağlayarak, şehrimizdeki ve bölgemizdeki gıda üreticilerine büyük bir avantaj sunuyoruz. Hedefimiz ülkemizden yeni teknolojik gıda girişimlerinin yeşermesi, gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek, gıdada teknoloji odaklı üretimin adresi olmak. İnanıyorum ki gelecek dönemde bu alanda, tıpkı TOGG örneğinde olduğu gibi bir lider teknoloji girişimini de ülkemizden çıkaracağız. Bizler ülkemize değer katacak her yatırımı bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz.”

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,