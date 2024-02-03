MY ANKARA uygulaması Başkenliler ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerin, Ankara'da gerçekleştirilen tüm proje ve çalışmaları My ANKARA uygulaması ve http://mansuryavasneyapti.com andesinden ulaşabileceklerini açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "5 yıl boyunca Ankara’mız için yaptığımız tüm çalışmalara http://mansuryavasneyapti.com adresinden ve MY ANKARA uygulamamızdan ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar uygulamaya, Apple Store ve Google Play Store üzerinden ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.