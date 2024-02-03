MY ANKARA uygulaması Başkenliler ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerin, Ankara'da gerçekleştirilen tüm proje ve çalışmaları My ANKARA uygulaması ve http://mansuryavasneyapti.com andesinden ulaşabileceklerini açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "5 yıl boyunca Ankara’mız için yaptığımız tüm çalışmalara http://mansuryavasneyapti.com adresinden ve MY ANKARA uygulamamızdan ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar uygulamaya, Apple Store ve Google Play Store üzerinden ulaşabilecek.