03 Şub 2024 - 18:06- Spor G:

MHK'ye yapılan başvuruya cevap gelmedi

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor'la oynadıkları maçta, kazandıkları penaltının VAR’ın izleme tavsiyesinde bulunmasından sonra iptal edilmesi hakkında, 29 Ocak 2024 tarihinde Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yaptıkları başvuruyla ilgili olarak cevap verilmediğini duyurdu.

MHK'ye yapılan başvuruya cevap gelmedi mask

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına

28.01. 2024 tarihinde Sivas’ta oynanan EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi tarafından futbolcumuz Salih Uçan’ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmiştir. Karşılaşmanın VAR hakemleri yeniden izleme tavsiyesiyle hakemi monitöre çağırmış ve neticesinde iptal kararı çıkmıştır.

VAR’ın oyunun içindeki tüm dinamiklere hakim olan hakemin takdir hakkını irdeleyerek kararın değiştirilmesi yönünde yaptığı tavsiyenin mahiyetini, VAR’ın bu konuya müdahil olmasının hangi yazılı maddeye bağlı olduğunu, yazılı bir maddeye bağlıysa gerekçesini tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

Aynı şekilde, belirttiğimiz hususa benzerliği üzerinden bir önceki haftaya dahil Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında oyuncumuz Milot Rashica’nın yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi neden maçın hakemini uyarmamış, inceleme yapması konusunda hassasiyet göstermemiştir. Birbirine çok benzeyen iki olayda iki farklı yaklaşımın gösterilmesinin nedenlerini izah edecek açıklama yapmanızı talep etmekteyiz.

Futbolun adalet mekanizmasının önemli ayağı olan hakemin oyunun gerçek aktörü olup, hayati hatalar dışında VAR odasından destek almadan adil yönetim göstermesini, kulübümüz güzel oyuna katkı sağlayacak bir gereklilik olarak görmektedir.

Üst üste iki haftada alınan kararlarda tekli yönetim esasının sınırlarının akıllarda soru işaretleri bırakması üzücüdür. Hakem-VAR standardının kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Bilgilendirme talebimize dönüşünüzü bekleriz."

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03 Şub 2024 - 18:06 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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