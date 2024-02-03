İzmir'de terör operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ( MİT) ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik, 30 Ocak sabahı, İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.