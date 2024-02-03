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İzmir'de terör operasyonu

İzmir merkezli 9 kentte, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 7 kişi tutuklandı.

İzmir'de terör operasyonu mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ( MİT) ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik, 30 Ocak sabahı, İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı  operasyon düzenledi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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03 Şub 2024 - 17:24 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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