Başkanlığı bırakıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Haziran ayında yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı. Koç, "Haziran ayında, Allah'ın izniyle, yeni bir başkan ve yönetim kurulu görevi devralacak." diye konuştu.