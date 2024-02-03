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Ocaklı, esnafla bir araya geldi

Şile Belediye Başkanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ocaklı, esnafla bir araya geldi mask
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Şile Belediye Başkanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Ocaklı, “Güne emekçilerimizle birlikte başladık. Şile’nin üretim gücünü, sanayi esnafımızın ihtiyaçlarını ve Şile Belediyesi olarak ortaya koyacağımız yeni hedefleri kendileriyle paylaştık. Onlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek, ilgili birimlere aktardık. Yeni dönemde sanayi esnafımızın da destekleriyle, İBB’de ‘Yeniden İstanbul’ diyerek Murat Kurum Başkanımızla birlikte ilçemize yeni sanayi alanları kazandıracak ve üretim gücümüze katma değer sağlayacağız” dedi.

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03 Şub 2024 - 16:49 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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