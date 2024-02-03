Akdağ Kayak Merkezi’nde Sömestir Yoğunluğu

Samsun’un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sömestir tatilinin son haftasında kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.