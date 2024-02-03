Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.
Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in şehit olduğu haberini Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve köylüler de taziye için şehit evine gelmeye başladı.
Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.