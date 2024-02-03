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Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

İtalya’nın Pisa kentinde tilkiyi kovalarken yerdeki dar çukurda mahsur kalan küçük ırk bir köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışması sonrasında kurtarıldı.

Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı mask
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 İtalya’nın Pisa kentinde tilkiyi kovalarken yerdeki dar çukurda mahsur kalan küçük ırk bir köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışması sonrasında kurtarıldı.

İtalyan itfaiyesi, Pisa kentinde sahibi tarafından kendilerine yapılan ihbar üzerine küçük ırk Daksund köpeğini saatler süren çalışma sonucunda sıkıştığı çukurdan kurtardı. İtfaiye 31 Ocak’ta meydana gelen olayda küçük köpeğin bir tilkiyi kovaladığını, tilkinin peşinden yerdeki küçük çukura daldığı ve sıkışarak burada mahsur kaldığını belirtti. Kepçe yardımıyla toprak kazılarak küçük köpeğe ulan itfaiye, köpeği sahibine teslim edildi. Tilkinin ise genişleyen çukurdan çıkarak ormana kaçtığı ifade edildi.

# italya, Pisa Kenti, bir, ISE

03 Şub 2024 - 16:14 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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