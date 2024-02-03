Samsun'da, 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Alime Günder'i, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.
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Hırsızlıktan hüküm yemişti, 10 Yıl Sonra Yakalandı
Samsun'da, 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.