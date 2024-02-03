Batman'daYollar Ulaşıma Kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 iş makinesi ve 15 personelle yolların açılması için çalıştı. Ekipler, yola çıkacak sürücüleri de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.