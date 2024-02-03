Batman'daYollar Ulaşıma Kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 iş makinesi ve 15 personelle yolların açılması için çalıştı. Ekipler, yola çıkacak sürücüleri de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.