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Batman'daYollar Ulaşıma Kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman'daYollar Ulaşıma Kapandı mask
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Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 iş makinesi ve 15 personelle yolların açılması için çalıştı. Ekipler, yola çıkacak sürücüleri de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

# batman, Sason, için, ilçe

03 Şub 2024 - 15:23 DHA Batman- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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