Mağazada İzdiham

Bursa'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.