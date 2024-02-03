03 Şub 2024 - 15:06 - Siyaset

Yeniden Refah Partisi Aday Çıkaracak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 31 Mart seçimlerinde herhangi ittifak yapmamak; Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar almış bulunuyoruz. ...